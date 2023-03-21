الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2023 - 13:18

الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين

منذ 2 ساعة 21 March، 2023
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