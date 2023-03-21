الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2023 - 13:18
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بولندا تفتتح أول قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها
الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين
الرئيس الصيني شي جين بينغ يوجه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذا العام
الخارجية الروسية: لا يمكن لأميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لعب دور الوسيط في عملية السلام في أوكرانيا
الخارجية الصينية: مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة لعب دور بناء في تسوية الأزمة الأوكرانية
الخارجية الصينية: نعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين تايوان والولايات المتحدة
الرئيس الصيني: اخترت زيارة روسيا لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين
منذ 2 ساعة
21 March، 2023
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