طائرات سلاح الجو الروسي تعترض قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأميركية على الحدود فوق بحر البلطيق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2023 - 00:30

طائرات سلاح الجو الروسي تعترض قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأميركية على الحدود فوق بحر البلطيق

منذ 3 ساعة 20 March، 2023
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