طائرات سلاح الجو الروسي تعترض قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأميركية على الحدود فوق بحر البلطيق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2023 - 00:30
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الامام السيد علي الخامنئي يبارك للشعب الايراني بعيد النوروز: نسيم الروحانيّة بشهر رمضان يلفح الجميع ولا بد أن نعد أنفسنا
الامام الخامنئي: التضخّم مشكلة أساسيّة والإنتاج المحلّي هو حتماً أحد مفاتيح الإنقاذ للبلاد من المشكلات الاقتصاديّة
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: أشكر الشعب الايراني على وعيه ويقظته في كشف مخططات الأعداء
السيد رئيسي: العام المنصرم شهد نموا في مجال الاستثمار وزيادة نسبة الشركات المعرفية
قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال تعتقل الشاب أحمد أبو لاوي في كمين قرب بلدة روجيب شرق نابلس
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين من أمام باب المجلس أحد أبواب المسجد الاقصى
قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز شابا فلسطينياً بعد الاعتداء عليه بالضرب في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة
قوات الاحتلال الصهيوني تطلق قنابل الصوت قرب الجدار الفاصل بمنطقة خلة نوفل جنوب قلقيلية
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الطور شرق القدس المحتلة
اعلام العدو: وزير الحرب يهدد بالاستقالة إذا واصلت الحكومة تشريع التغييرات القضائية بشكل أحادي
تجمّع العلماء المسلمين: لا حلّ للمأزق الذي يعيشه لبنان إلاّ بانتخاب رئيس للجمهوريّة وبأسرع وقت ممكن
المبعوث الأممي الخاص الى اليمن: الأطراف اتفقوا على إطلاق سراح 887 أسيرا وأطالب بتفعيل الاتفاق في أقرب وقت
المبعوث الأممي: من خلال محادثاتي في طهران والرياض لمست وجود إرادة للعمل من أجل حلحلة الأزمة اليمنية ووضع حد لها
المبعوث الأممي: على الأطراف اليمنية أن تستغل اتفاق تبادل الأسرى من أجل العمل على إنهاء الأزمة بشكل دائم
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: موسكو تصر على تنفيذ أهم نقاط صفقة الحبوب ومنها وصول الحبوب إلى أفريقيا
بوتين: إذا تقرر عدم تمديد اتفاق الحبوب خلال 60 يوما فنحن مستعدون لإرسال كميات من القمح لأفريقيا مجانا
الرئيس الصيني شي جينغ بينغ من روسيا: بكين مستعدة للوقوف إلى جانب موسكو لحماية القانون الدولي
الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تعترض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز "بي-52" قرب سواحل روسيا فوق البلطيق
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقول إنه وافق على إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 350 مليون دولار
الادعاء العام في أتلانتا الأمريكية يدرس توجيه تهم بشأن جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء انتخابات 2020 في جورجيا
وزير الخارجية التركي: نعمل من أجل تأمين عودة سكان المناطق المتضررة جراء الزلزال
وزير الخارجية التركي: نعيش حالة طوارئ إنسانية لم يسبق لها مثيل تتطلب دعما كبيرا وجماعيا
رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا الثلاثاء ويلتقي نظيره التركي لمناقشة ملف السدود التركية على نهري دجلة والفرات
وزير الخارجية الأرميني: أذربيجان تستخدم مجموعات مخربة من أجل التصعيد ومخالفة وقف اتفاق النار
قوى الحرية والتغيير في السودان: هناك نية مبيتة لتمديد الفترة الانتقالية لأجل غير محدود وهو ما يهدد التحول الديمقراطي
شركة نفط الكويت تعلن فرض حالة الطوارئ إثر تسرب نفطي غربي البلاد
طائرات سلاح الجو الروسي تعترض قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأميركية على الحدود فوق بحر البلطيق
منذ 3 ساعة
20 March، 2023
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طائرات سلاح الجو الروسي تعترض قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية على الحدود
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