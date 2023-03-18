نقابة مستخدمي مياه لبنان الجنوبي أعلنت التوقف عن العمل الإثنين والأربعاء المقبلين

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان الجمعة “التوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المراكز يومي الإثنين والأربعاء المقبلين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والصعود الصاروخي لسعر صرف الدولار والوضع المأسوي لجميع الموظفين، لا سيما عمال غب الطلب”.

وطالب المجلس “جميع الزملاء العاملين بتسمياتهم الوظيفية كافة الالتزام التام، حرصا على مصالحهم ومصلحة القطاع وانتظار ما قد يستجد من تطورات”، وأعلن أنه “يجتمع نهاية الأسبوع المقبل لتحديد ما يستجد من خطوات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام