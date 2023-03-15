الجيش: توقيف شقيقين اعترفا بانتمائهما إلى “داعش”

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه انه “في سياق الرصد والملاحقة والعمل الأمني الاستباقي من قبل مديرية المخابرات بهدف متابعة ‏الأشخاص الموجودين في الداخل اللبناني والمشتبه في ارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية وتَواصُلهم مع ‏قياداتها في أماكن النزاع سعيا للالتحاق بها، أوقفت المديرية الشقيقَين (ع.خ.) و(م.خ.) اللذين يحملان الجنسيتين السورية والفلسطينية واعترفا خلال التحقيق معهما ‏بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي ومبايعته، والتواصل مع قياديين تابعين له داخل سوريا، ‏ومتابعة دورات ضمن التنظيم المذكور بهدف الانتقال إلى سوريا والالتحاق في صفوفه.‏ لا يزال التحقيق معهما مستمرا بإشراف القضاء المختص”.