كتيبة جنين تعلن انها تواصل مواجهة الاحتلال في جنين وتستهدف قواته وآلياته بالرصاص والعبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 7 2023 - 17:56

كتيبة جنين تعلن انها تواصل مواجهة الاحتلال في جنين وتستهدف قواته وآلياته بالرصاص والعبوات المتفجرة

منذ 17 mins 7 March، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة