استمرار الاشتباكات في مخيم جنين اثر اقتحامه من قبل قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2023 - 17:56

استمرار الاشتباكات في مخيم جنين اثر اقتحامه من قبل قوات الاحتلال

منذ 22 mins 7 March، 2023
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