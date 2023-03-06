السيد نصر الله: المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية ونعتبر ان المواصفات التي ناخذها بالاعتبار تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية وعلى هذا الاساس تفضلوا لنتحاور ونرى اين سنصل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 18:36
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حزب الله ينظم احتفالاً تكريماً للجرحى والأسرى المقاومين في بيروت والمناطق تحدث فيه الأمين العام السيد حسن نصرالله
الإمام السيد علي الخامنئي: على المسؤولين متابعة قضية تسمّم الطلاب بجدية فهذه جريمة كبيرة لا تغتفر
الإمام الخامنئي: إذا ثبت تسمم الطلاب وجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدّة ولن يكون هناك عفو عن المتورطين
إعلام العدو: 300 جندي من خريجي سلاح المدفعية في الجيش يعلنون انضمامهم الى الاحتجاجات الرافضة للانقلاب القانوني
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: توصلنا لتفاهمات جيدة مع وكالة الطاقة الذرية يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة
ناصر كنعاني: زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية الى إيران كانت جزءا من الجهود لعودة كافة الأفرقاء إلى المفاوضات النووية
مدير عام وكالة الطاقة الذرية: عودة المفتشين الى المنشآت الإيرانية ستخلق جوا إيجابيا للعودة الى مفاوضات الاتفاق النووي
وزير الدفاع الإيراني: لسنا بحاجة الى شراء منظومات اس 400 الروسية ولدينا اكتفاء ذاتي من المضادات الدفاعية
الكرملين: الرئيسان الروسي والإيراني قيّما إيجابيا في اتصال هاتفي مستوى وديناميكيات تطور العلاقات الروسية _ الإيرانية
السيد نصر الله: المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية ونعتبر ان المواصفات التي ناخذها بالاعتبار تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية وعلى هذا الاساس تفضلوا لنتحاور ونرى اين سنصل
منذ 1 ساعة
6 March، 2023
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