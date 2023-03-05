إعلام العدو : متظاهرون يقتحمون حواجز الشرطة ويقطعون طريق أيالون في “تل أبيب” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 5 2023 - 01:18

إعلام العدو : متظاهرون يقتحمون حواجز الشرطة ويقطعون طريق أيالون في “تل أبيب”

منذ 3 ساعة 4 March، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات