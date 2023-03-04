إعلام العدو: أعلن قادة الاحتجاج أن الخميس المقبل سيكون “يوم المعارضة” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2023 - 22:42

إعلام العدو: أعلن قادة الاحتجاج أن الخميس المقبل سيكون “يوم المعارضة”

منذ 1 ساعة 4 March، 2023
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