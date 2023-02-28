الشيخ نعيم قاسم: الطريق الحصري لوضع لبنان على سكة الانقاذ هو انتخاب رئيس للجمهورية

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “الطريق الحصري لوضع لبنان على سكة الانقاذ هو انتخاب رئيس للجمهورية، لتتوالى الخطوات الأخرى بتشكيل الحكومة التي تُنجز خطة شاملة للانقاذ، خاصة وأنَّ لبنان يمتلك مقومات النهوض والتعافي لكن تنقصه إرادة القوى التي تتصرف بسلبية في الامتناع عن التفاهم على الرئيس”.

وخلال زيارته مقر هيئة علماء بيروت في حارة حريك، اعتبر قاسم ان “التمترس بالموقف للاستحواذ رغم عدم القدرة يعيق ويؤخر انتخاب الرئيس، والاستنجاد بالقوى الأجنبية لتغليب جماعة على أخرى دونه تركيبة المجلس النيابي، ولا حلَّ متاح إلَّا الحوار وتخفيف الشروط وتقديم مصلحة الناس على المكاسب الخاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام