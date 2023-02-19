تقرير مصور | حزب الله يرمم 170 منزلاً في البقاع والسيد صفي الدين يؤكد أن خيارتنا مفتوحة

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين مواجه الحصار والعقوبات الاميركية بكل الوسائل. وفي كلمته في حفل افتتاح المرحلة الثانية من مشروع العباس لترميم بيوت الفقراء في البقاع قال السيد صفي الدين، ان الاميركي يعرف ان قدراتنا كبيرة وخياراتنا مفتوحة.

وانتقد السيد صفي الدين عروض الاستسلام التي يقدمها بعض اللبنانيين للأميركي، مؤكدًا أن “هذه العروض لا تحل المشكلة التي يعاني منها لبنان، لا بالملف الرئاسي ولا بالاقتصادي، فالحل في لبنان يكون عبر رفع الحصار الأميركي عن لبنان وعدم إغلاق منافذ الحلول أمامه”.

أضاف السيد صفي الدين: “إن من يهاجمون المقاومة ويتآمرون عليها، إن كان عبر أعمال التخريب أوعبر سب المقاومة على وسائل التواصل الاجتماعي، عليهم أن يخجلوا من أنفسهم وينكفئوا”، معتبرًا “أن كل محاولاتهم، كما محاولات أسيادهم ستفشل”.

وشدد السيد صفي الدين على أن الهدف الأساسي لحزب الله هو “حماية كرامة الإنسان ورفع شأنه عكس المحور الغربي الذي يهدف إلى تدمير الإنسان على كل الصعد الأخلاقية والحياتية من خلال نشر ثقافة التدمير والقتل والشذوذ”.

وختم السيد صفي الدين مؤكدًا أن حزب الله سيقدم كل ما يملك لأهله وشعبه ولن يتوانى يومًا عن خدمتهم بكل مقدراته.

في اطار مشروع العباس للترميم، أمجز حزب الله ترميم 170 منزلاً في البقاع ضمن المرحلة الاولى، ورئيس المجلس التنفيذي يجول على عدد منها.

المصدر: المنار