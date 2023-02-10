“إعلاميون ضد قيصر”.. سوريا تستحق كل الوفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 19:24

“إعلاميون ضد قيصر”.. سوريا تستحق كل الوفاء

منذ 2 ساعة 10 February، 2023
لقاء اعلامي
تقارير مصورة - لبنان

نظم اللقاء الاعلامي الوطني الجمعة في بيروت فعالية تضامنية مع سوريا تحت شعار: “اعلاميون ضد قيصر” ، وذلك رفضا للحصار الاميركي على سوريا من بوابة ما يسمى “قانون قيصر”، الذي ساهم بزيادة النكبة التي تعرضت لها سوريا جراء الزلزال القوي الذي ضربها وتركيا قبل أيام.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي دانت الممارسات الاميركية والحصار على سوريا، واكدت ان “سوريا أكرمت الامة بصمودها بوجه الحرب الكونية ضدها التي هي أصعب وأقسى من الزلزال”، وتابعت ان “سوريا حمت لبنان وشعبه ومقاومته عندما تخلى الجميع وسوريا لم تبخل بالدم والاوكسجين”، وشددت على ان “سوريا تستحق من الجميع الوفاء والثبات على الموقف الحر الرافض للانصياع للاميركي والاوروبي”، واعتبرت ان “حصار سوريا هو حصار للبنان والعراق والاردن”.

 

المصدر: قناة المنار

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