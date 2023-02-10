استدعاء مايك بينس للاستجواب في قضية ترامب

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المدعي جاك سميث الذي يحقق في قضية تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية، استدعى نائب الأخير مايك بينس للاستجواب.

وأشارت قناة ABC نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أنه لم يتضح على الفور ما هي المعلومات التي يسعى المحققون للحصول عليها، لكن إصدار مذكرة الاستدعاء جاء بعد أشهر من المحادثات بين فريق الادعاء الفدرالي وفريق محامي بينس.

وأضافت القناة أن المتحدثين باسم كل من بينس وترامب لم يردا على طلب التعليق على الأمر. كما لم يصدر أي تعليق عن مكتب المدعي المحقق في القضية.

يذكر أن جاك سميث تم تعيينه في نوفمبر الماضي ليحقق في قضية تعامل ترامب مع الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مقره بمار إي لاغو في ولاية فلوريدا، وكذلك في عرقلته لجهود السلطات لاستعادة تلك الوثائق.

المصدر: وكالات