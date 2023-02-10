كشافة الإمام المهدي تطلق حملة | رحماء | للتبرع ومساندة الشعب السوري

اطلقت كشافة الإمام المهدي “عجل اللَّه فرجه” في لبنان حملة | رحماء | لجمع واستقبال التبرعات المالية والعينية مساندةً للشعب السوري الشقيق، بعد الكارثة التي ألمّت بهم، وكسرًا للحصار الظالم عليهم.

للمساهمة التواصل مع القادة والقائدات الكشفيين في كل المناطق اللبنانية أو الإستفسار الإتصال على الأرقام التالية:

– مفوضية جبل عامل الأولى: 70334007

– مفوضية جبل عامل الثانية: 03447465

– مفوضية بيروت: 03639221

– مفوضية البقاع: 03186650

– مفوضية الشمال وجبل لبنان: 70600662

تنطلق الحملة مساء اليوم 9 شباط 2023 وتستمر لغاية 20 شباط 2023.

المصدر: موقع المنار