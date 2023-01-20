شبان فلسطينيون يرشقون حافلة نقل مستوطنين بالحجارة في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2023 - 03:30
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحدث خلال حفل الذكرى الثلاثين لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
السيد نصر الله: المركز يقدم الحقائق والوقائع مهما كانت ويقترح الرؤى والبدائل وهو مركز دراسات لكل محور المقاومة
السيد نصر الله: الهم الأساسي في لبنان هو الموضوع الاقتصادي والاجتماعي ويجب على الجميع تحمل المسؤولية كل حسب موقعه
السيد نصر الله: لا يجوز بقاء حالة التخبط والارتباك بل على السلطة وضع رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي بعد دراسة أسباب الأزمة
السيد نصر الله: من أسباب الأزمة الفساد الإداري والمالي والسياسات المالية والمحاصصة والعدوان الاسرائيلي والحصار الأميركي
السيد نصر الله: الحصار يعني منع المساعدات والهبات والقروض كما حصل مع الهبات الروسية والإيرانية والاستثمارات الصينية
السيد نصر الله: السياسات الاقتصادية بداية التسعينات بنيت على أن التسوية مع العدو واقعة في المنطقة لكنها كانت خاطئة
السيد نصر الله: المطلوب وضع رؤية اقتصادية على أساس ألا تسوية مع العدو الصهيوني والوضع بالحساب وجود عدو طامع بلبنان
السيد نصر الله: يجب العمل لاقتصاد منتج لا ينتظر المساعدات ولدينا عناصر قوة منها الإنسان والاغتراب والمياه والنفط والغاز
السيد نصر الله: لم نذهب إلى حافة الحرب فقط لترسيم الحدود بل يجب متابعة الملف النفطي بعيدا عن المشاكل السياسية في البلد
السيد نصر الله: نحتاج إلى إصلاح قضائي ويجب ألا نعتمد سياسة القطاع الواحد والعمل على كل القطاعات المنتجة
السيد نصر الله: نريد دولة شجاعة بزعمائها ورؤسائها ووزرائها ونوابها تأخذ قرارات جريئة بقبول الهبات والاستثمارات الخارجية
السيد نصر الله: لبنان بلد آمن لأن إسرائيل لا تجرؤ على ضربه وهذا بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة وتحديدا المقاومة
السيد نصر الله: السنوات الست المقبلة هي سنوات مصيرية للبنان وإلا فنحن ذاهبون للإنهيار ونحتاج لرئيس وحكومة للإنقاذ
السيد نصر الله: نريد رئيسا للجمهورية شجاعا ولديه استعداد للتضحية ولا يهمه تهديد الأميركيين ونبحث عن حكومة من هذا النوع
السيد نصر الله: القوى التي تسمي نفسها سيادية تعلم حجم التدخل الأميركي وتصمت لأن السيادة شعار فارغ في العالم
نتائج فرز أصوات جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: 37 ورقة بيضاء، 29 ورقة ملغاة، 34 ميشال معوض،11 أسماء أخرى
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط استقبل وفدا من حزب الله في كليمنصو وكان عرض لآخر المستجدات والاستحقاقات
وفد حزب الله ضم المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا
مراسل المنار: الجيش اللبناني يمنع خرق إحدى الجرافات الإسرائيلية للخط الأزرق في نقطة عند المطلة
اعتصام لاهالي الموقوفين بملف المرفأ أمام قصر العدل: كفى ظلما بحق أولادنا الذين تركتهم دولتهم ونوابها
أهالي شهداء المرفأ: لم يكلف القاضي بيطار نفسه عناء طلب ما لدينا من معطيات لأنها لا تخدم استنسابيته السياسية
إرتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 862000 ل.ل. بنزين 98 أوكتان 884000 ل.ل.المازوت: 917000 ل.ل.
غرفة التحكم المروري: إعادة فتح الطرق عند تقاطع قصقص وساحة الشهداء والدورة والمرفأ بعدما قطعها محتجون لبعض الوقت
هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية: الخطوة الأوروبية ضد حرس الثورة تعرّض الأمن الاقليمي والدولي للخطر
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ناقشا فيها العلاقات الثنائية
الكرملين: الرئيسان أكدا أهمية استمرار التنسيق الوثيق في إطار عملية أستانا كآلية رئيسية لتعزيز التسوية السورية
فرنسا: الشرطة تقمع متظاهرين في باريس كان يحتجون على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد
ألمانيا: أغلبية أعضاء البرلمان يرفضون التصويت على نقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
شبان فلسطينيون يرشقون حافلة نقل مستوطنين بالحجارة في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك
منذ 3 ساعة
20 January، 2023
المسجد الأقصى المبارك
حي رأس العامود
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