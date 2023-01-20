شبان فلسطينيون يرشقون حافلة نقل مستوطنين بالحجارة في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2023 - 03:30

شبان فلسطينيون يرشقون حافلة نقل مستوطنين بالحجارة في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك

منذ 3 ساعة 20 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة