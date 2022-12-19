التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2022 - 09:30

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه انفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي

منذ 1 ساعة 19 December، 2022
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