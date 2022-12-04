بالفيديو | طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة والمقاومة تتصدى

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة وسط وجنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة مواقع للمقاومة غرب خانيونس.

كما شنت طائرات الاحتلال فارة على أرض زراعية شرق معبر رفح جنوب القطاع.

المقاومة تتصدى

هذا وتصدت المقاومة للطائرات المغيرة بالمضادات الأرضية بعد شنها غارات على قطاع غزة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الأحد للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبري فقد تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة “شلوميت” في غلاف غزة.

فيما جرى إطلاق نيران رشاشة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

حماس: كتائب القسام مستمرة بالدفاع عن شعبها

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن تصدي كتائب القسام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والرد بشكل مباشر على قصفه، يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن تواجده.

وأكد قاسم في تصريح أن العدو الصهيوني يوسع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزة، بعد جريمته بالأمس بإعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة.

وشدد على أن هذا الإرهاب الصهيوني والسلوك النازي، لن يوقف ثورة شعبنا المتوقدة، وسنظل نساند انتفاضة شعبنا في كل أماكن تواجده.

المصدر: مواقع فلسطينية