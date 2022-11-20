الجيش اللبناني: زوارق حربية معادية خرقت المياه اللبنانية قبالة رأس الناقورة

أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 19 / 11 / 2022 الساعة 12.10 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 370 متراً ولمدة 83 دقيقة.

وبتاريخ 20 / 11 / 2022 اعتباراً من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 13.29، تمّ تسجيل خرقين بحريين من قبل زورقين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 425 متراً.

تتمّ متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام