التلفزيون الرسمي التركي: استخدام مسيرات لتنفيذ ضربات جوية جديدة على مواقع في عين العرب شمال شرقي سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2022 - 11:20
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الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: بعض الجهات الإقليمية والدولية تراسلنا بالوساطة حول التعاون لكنها تنتهج سلوكا مختلفا
الحرس الثوري الإيراني: اعتقال عناصر الخلية الإرهابية التي هاجمت عناصر الأمن في محافظة أصفهان الأسبوع الماضي
الحرس الثوري الإيراني: تمت مصادرة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مضغوطة يدوية الصنع مع عناصر الخلية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران سيتبعه ردّ قاطع من طهران
وزير الأشغال العامة علي حميه للمنار: الوزارة وضعت الأسس العامة لإعطاء ومنح رخص ممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري
حميه: أعدينا خطة لإنشاء مرافئ تخصصية تواكب مرحلة التنقيب والاستكشاف ومواصفات الأملاك البحرية مؤهلة لذلك
روابط التعليم الرسمي التقت الرئيس نبيه بري وطالبت بصرف المتأخرات وبدلات النقل وانتظام دفع الرواتب بداية كل شهر
الرئيس بري طالب وزير المال بدفع المتأخرات وانتظام الرواتب وطالب مصرف لبنان بالضغط لرفع سقف السحوبات وتحرير الرواتب كاملة
اليمن: استشهاد طفلة وجرح 4 من أسرتها بقصف مدفعي من قوى العدوان استهدف منزلهم شمال مديرية حيس
مجموعة عرين الأسود تعلن استدراج قوة إسرائيلية خاصة الى داخل البلدة القديمة بنابلس واستهدافها بالعبوات الناسفة والرصاص
تركيا تطلق عملية جوية واسعة ضد مواقع حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي شمال سوريا والعراق
وزير الدفاع التركي: العملية الجوية شمالي العراق وسوريا دمرت أوكار الإرهابيين وسنواصل محاسبة من يهدّد أمن بلادنا
النيابة العامة الجزائرية تطلب الإعدام لأكثر من 70 متهماً بإحراق مواطن حياً والتمثيل بجثته
روسيا ترسل خطابا للأمين العام للأمم المتحدة يحوي أدلة على المعاملة القاسية للقوات الأوكرانية في حق أسرى الحرب الروس
وزير الحرب الأميركي لويد أوستن: الحرب في أوكرانيا ستكون أحد أهم العوامل التي ستحدد مسار الأمن العالمي في القرن الـ21
فرنسا توقع اتفاقا مع تونس تمنحها بموجبه قرضا بقيمة 200 مليون يورو لدعم الموازنة ومواجهة الأوضاع الاقتصادية
التلفزيون الرسمي التركي: استخدام مسيرات لتنفيذ ضربات جوية جديدة على مواقع في عين العرب شمال شرقي سوريا
منذ 2 ساعة
20 November، 2022
عملية عسكرية تركية
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