التلفزيون الرسمي التركي: استخدام مسيرات لتنفيذ ضربات جوية جديدة على مواقع في عين العرب شمال شرقي سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2022 - 11:20

التلفزيون الرسمي التركي: استخدام مسيرات لتنفيذ ضربات جوية جديدة على مواقع في عين العرب شمال شرقي سوريا

منذ 2 ساعة 20 November، 2022
أخبار موقع المنار

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