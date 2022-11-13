رياضي لبناني يرفض مواجهة لاعب صهيوني.. ماذا قال النائب ينال صلح؟

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ينال صلح ان “بطل كرة المضرب اللبناني الدولي محمد عطايا انضم إلى لائحة الشرف برتبة عالية، مسجلا موقفا مشرفا جديدا في مواجهة الكيان الصهيوني، وذلك بعدما انسحب من نهائي بطولة قبرص الدولية، رافضا مواجهة لاعب من الكيان الصهيوني في النهائي رفضا للتطبيع مع العدو الإسرائيلي”.

وتابع صلح الاحد “انضم محمد عطايا إلى قافلة كبيرة من الأبطال الرافضين للتطبيع والداعمين للقضية الفلسطينية”، وهنأ “عطايا على هذا الموقف والذي يعبر عن موقف كل اللبنانيين الأحرار، وهو موقفنا الثابت الرافض لكل أشكال التطبيع، وهو تأكيد أيضا لوقوفنا الدائم مع قضيتنا المركزية الأم التي كانت وما زالت وستستمر، فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام