تجمع الأطباء: لجعل لقاح الكوليرا إلزاميا وتكثيف الإجراءات الميدانية

دعا تجمع الأطباء في لبنان – اللجنة الصحية، في بيان، إلى “ضرورة جعل لقاح الكوليرا إلزاميا، كما حصل في ظل انتشار وباء كورونا ، لتدارك المخاطر الناجمة عن الارتفاع الكبير في نسب الإصابات”، وطالب وزارة الصحة العامة بـ”أن تجري احصاءات دقيقة لعدد الإصابات الفعلية بالكوليرا، التي من المحتمل ان تكون قد حصلت، مثلا في بعض المناطق البعيدة و النائية، وخصوصا حيث تتواجد مخيمات النازحين السوريين أو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ، مما يجعلنا نعتقد أن العدد الاجمالي للمصابين، أكبر مما تعلنه الوزارة”.

واشار الى ان هذا “الأمر، يستدعي تكثيف الجهود وزيادة الإجراءات الميدانية وتنظيم ندوات و حلقات توعية في المناطق كافة، حول مخاطر الكوليرا، بالاضافة الى أهمية اتخاذ الاحتياطات من قبل المواطنين والمعنيين في القطاع الصحي على حد سواء”.

وختم لافتا الى ان “القطاع الصحي أمام تحديات كبيرة، وهو لا يتحمل فورة جديدة من وباء الكوليرا ، لهذا وجب الإسراع في احتوائه ، والإتيان بالمزيد من اللقاحات قبل فوات الأوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام