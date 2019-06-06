وزير الدفاع اليمني: قدراتنا العسكرية أصبحت قوة مهابة وقادرة على مواجهة العدوان

قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن “القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية للجمهورية اليمنية أصبحت قوة مهابة قادرة على مواجهة قوى الغزو والاحتلال”.

وأشار العاطفي خلال زيارته التفقدية لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في محور البقع الخميس إلى أن “هذا التطور في القدرات العسكرية اليمنية بفضل جهود المخلصين في مجال الصناعات العسكرية والتدريب والتأهيل ومسارات إعادة بناء القوات المسلحة في القوى والمناطق والمحاور وعلى مختلف مسارح العمليات”.

ونقل العاطفي “لأبطال الجيش واللجان الشعبية في محور البقع تحايا وتهاني قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي والقيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك”، وأكد أن “النصر قادم خلال الأشهر القليلة القادمة”، وقال “لقد ظلم شعبنا واليمن بفعل التآمر الكبير من قبل الأعداء ولكن بمواقف الأحرار والشرفاء من أبناء اليمن فشلت تلك المخططات”.

وأضاف العاطفي “لن نقبل باحتلال شبر من الأرض اليمنية وسنحرر كل مكان في هذا الوطن بفضل الله وهؤلاء الأبطال الشامخين شموخ الجبال مهما دفع العدو بجحافله ومهما استخدم من ترسانته الحربية وأبواقه الإعلامية التضليلية ومهما انفق من أموال فإن اليمن واليمنيين منتصرين”.

المصدر: موقع انصار الله