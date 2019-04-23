السيسي: لدعم الجهود السودانية نحو تحقيق التحول الديمقراطي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن “القمة التشاورية الطارئة حول السودان في مصر الثلاثاء عقدت في ظروف دقيقة للغاية يمر بها البلد الجار”.

وأشار السيسي في كلمته الختامية بالقمة إلى أن “هذه الظروف تمثل منعطفا فاصلا في تاريخ السودان الحديث، وهي لحظة فارقة تستوجب بالضرورة تكاتف جميع الأشقاء الأفارقة، لإبداء التضامن والدعم للسودان”.

وأضاف السيسي “لقد صدر عن القمة بيان يتناول أهم ما تم التوافق حوله ورؤيتنا للعمل المشترك لدعم الجهود السودانية نحو تحقيق التحول الديمقراطي”.

وقال السيسي “كما توافقنا على أن هناك حاجة عاجلة، لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان، استنادا إلى سرعة استعادة النظام الدستوري، من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم، بمساندة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي”.

المصدر: روسيا اليوم