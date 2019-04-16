الإكوادور واجهت 40 مليون هجوم إلكتروني منذ اعتقال أسانج

أعلنت الإكوادور أن مؤسسات عامة تعرضت لـ40 مليون هجوم إلكتروني، منذ سحبها حق اللجوء السياسي من مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج.

وقال نائب وزير الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات في الإكوادور باتريسيو ريل الثلاثاء إن “الهجمات التي بدأت الخميس جاءت أساسا من الولايات المتحدة والبرازيل وهولندا وألمانيا ورومانيا وفرنسا والنمسا والمملكة المتحدة، وكذلك من داخل البلاد نفسها”.

بدوره، أشار وكيل الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات خافيير جارا إلى أن “البلاد واجهت هجمات كبيرة منعت الوصول إلى شبكة الإنترنت في أعقاب تهديد مجموعات مرتبطة بجوليان أسانج”.

ولفت جارا الى انه “تضررت من الهجمات وزارة الخارجية الإكوادورية والبنك المركزي ومكتب الرئيس ومصلحة الضرائب والعديد من الوزارات والجامعات”، وتابه “لكن أيا من تلك المؤسسات لم تعلن عن سرقة معلومات أو حذف بيانات”.

المصدر: روسيا اليوم