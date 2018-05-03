التقى رئيس “لائحة لكل الناس” أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد عائلات صيداوية في منطقة صور والقاسمية. وكانت مناسبة عرض خلالها عددا من النقاط التي يتضمنها برنامجه الانتخابي على الصعيدين الوطني ومدينة صيدا.

وأكد سعد على أهمية الانتخاب بكثافة من أجل التغيير ومن أجل الوصول الى بناء دولة مدنية عصرية عادلة تؤمن الحقوق للمواطن وتثبيت الهوية الوطنية الجامعة من أجل الخروج من الأزمات التي وضعتنا بها سياسة الطائفية والمذهبية، وأن صناديق الاقتراع هي للتعبير عن رفض السياسية الحالية.

ولفت سعد الى الواقع المزري الذي أوصلتنا اليه انتخابات عام 2009 التي كرست الطائفية والمذهبية ممارسة وخطابا، مشددا على “المضي في التغيير عبر النضال الشعبي والنضال البرلماني على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وشدد سعد على أهمية مواصلة النضال الشعبي الى جانب النضال البرلماني من أجل تحقيق التغيير ومن أجل الوصول الى دولة تستطيع مواجهة مختلف التحديات الخارجية والداخلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام