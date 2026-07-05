هادي طحان نظيف: الحضور التاريخي للشعب الإيراني في مراسم التشييع يبعث برسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يكون أي تراجع عن مبادئ الثورة، وأن هذا الطريق سيستمر بإرادة أكبر