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    المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني هادي طحان نظيف: الطريق الذي سلكناه مع القائد الشهيد للثورة هو طريق العزّة والكرامة

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