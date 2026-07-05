الأحد   
   05 07 2026   
   20 محرم 1448   
   بيروت 08:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لوفد حزب الله المعزّي بالشهيد الامام السيد علي الخامنئي  أنّ طهران تُتابع بجدية إنهاء الحرب والاحتلال بلبنان

      مواضيع ذات صلة

      إيران | ملايين المشيّعين يؤدون صلاة الجنازة على جسد الشهيد الامام السيد علي الخامنئي

      إيران | ملايين المشيّعين يؤدون صلاة الجنازة على جسد الشهيد الامام السيد علي الخامنئي

      حضور القائد العام لحرس الثورة اللواء أحمد وحيدي وقائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قاآني في مراسم وداع وصلاة الجنازة بمصلّى طهران

      حضور القائد العام لحرس الثورة اللواء أحمد وحيدي وقائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قاآني في مراسم وداع وصلاة الجنازة بمصلّى طهران

      تواصل فعاليات مراسم وداع الشهيد الامام السيد علي الخامنئي وكوكبة من أسرته بعد أداء الصلاة على جثامينهم الطاهرة بحضور الملايين

      تواصل فعاليات مراسم وداع الشهيد الامام السيد علي الخامنئي وكوكبة من أسرته بعد أداء الصلاة على جثامينهم الطاهرة بحضور الملايين