الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 20:00
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    الشيخ قاسم : لن تستطيع اسرائيل ان تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حيّ وما دمنا نقول لا اله الا الله