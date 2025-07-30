الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 18:27
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    حركة حماس: قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل مستمر في أخطر مراحل الإبادة الجماعية منذ أكثر من 5 أشهر