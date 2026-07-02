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    المتحدث باسم الخارجية القطرية: الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا بالدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران

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