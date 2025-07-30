الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 16:52
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    سرايا القدس بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: تدمير آلية لجيش الاحتلال بتفجير عبوة مضادة للدروع أثناء توغلها شرق حي الشجاعية بمدينة غزة في 8 – 7 – 2025