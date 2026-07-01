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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | في كيفون… مضيف “عاشق المهدي” يخلّد ذكرى الشهيد الكشفي علي رسلان

    في بلدة كيفون، يتجدد الوفاء للشهداء من خلال مضيف ثقافي يحمل اسم “عاشق المهدي”، تخليداً لذكرى الشهيد الكشفي علي رسلان الذي ارتقى جراء الغارة الصهيونية التي استهدفت صيدلية “مما تحبون” في الثامن من نيسان الماضي.

    ويشكّل المضيف محطة ثقافية واجتماعية تستحضر سيرة الشهيد وقيمه، وتؤكد التمسك بالنهج الذي سار عليه، في إطار إحياء ثقافة الوفاء والتضحية التي جسدها الشهداء في مواجهة العدوان.

    ويستقطب المضيف أبناء البلدة والأهالي في أجواء تجمع بين الذكرى الحسينية واستحضار تضحيات الشهداء، تأكيداً على استمرار حضورهم في الوجدان والمسيرة.

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