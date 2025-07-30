الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 15:20
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    معهد غالوب الأميركي لإستطلاعات الرأي: 52% عبروا عن موقف سلبي تجاه نتنياهو و 60% يعارضون الحرب على قطاع غزة