الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 13:46
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    اعلام العدو: وزراء وأعضاء كنيست يطلبون من “وزير الدفاع” السماح بتنظيم جولات بشمال غزة تحضيراً للاستيطان