الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 12:13
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    وزير خارجية فرنسا: 15 دولة توجه نداءً جماعياً تعتزم فيه الاعتراف بدولة فلسطين وتدعو مزيداً من الدول الى الانضمام