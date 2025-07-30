الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 12:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الاسعاف والطوارئ في غزة: 7 اصابات اثر قصف من مسيرة صهيونية على منتظري المياه في مواصي مدينة رفح الساحلية