الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 06:01
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    سي إن إن: الزلزال قبالة السواحل الروسية هو الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011