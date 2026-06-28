حركة التوحيد الإسلامي: نحن أمام مخالفات قانونية ارتكبتها السلطة التي جعلت رأسها تحت مقصلة الدستور اللبناني والقوانين التي تعتبر التلاقي مع العدو والتعامل معه خيانة عظمى