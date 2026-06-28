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    دولي

    رئيس وزراء الأرجنتين يقدم استقالته بعد اتهامات الفساد له

      قدم رئيس الوزراء الأرجنتيني مانويل أدورني استقالته من المنصب على خلفية اتهامات الفساد الموجهة إليه.

      وقدم أدورني رسالة الاستقالة إلى الرئيس خافيير ميلي، يوم السبت، مشيرا فيها إلى أنه اضطر للقيام بذلك بسبب “الهجمات المستمرة من جانب وسائل الإعلام”.

      ورفض رئيس الوزراء المستقيل الاتهامات الموجهة إليه، ونفى امتلاكه لقصور فاخرة وحصول زوجته على عقود حكومية بصورة غير شرعية.

      وأفادت صحيفة “لا ناسيون” بأن تحقيقات فتحت مع أدورني على خلفية التسريبات الصحفية عن قيامه بسفرات باهظة الثمن وأصول كان يمتلكها بشكل سري، حسب التسريبات.

      كما حققت النيابة العامة في استخدام زوجة رئيس الوزراء، التي لا تشغل أي مناصب رسمية، لطائرة رئاسية أثناء رحلتها إلى نيويورك.

      وكان أدورني ينفي صحة ما ورد في التقارير الإعلامية، ثم اعترف بأنهم لم يذكر مدخراته بقيمة نحو 300 ألف دولار في إقراراته الضريبية “عن طريق الخطأ”.

      يذكر أن مانويل أدورني تولى منصب رئيس الوزراء في تشرين الثاني / نوفمبر 2025.

      المصدر: وكالة تاس الروسية

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