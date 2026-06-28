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    عربي وإقليمي

    صفارات الإنذار تدوي في البحرين وسط تقارير عن هجوم إيراني

      أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن صفارات الإنذار انطلقت في أنحاء البلاد محذرة من غارات جوية، وسط تقارير تتحدث عن هجوم إيراني يستهدف القواعد الأمريكية.

      وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجوما بالطائرات المسيرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى الجوية جنوب البحرين بعدة مسيرات وصواريخ، ردا على الهجمات على الجمهورية.

      يأتي هذا في أعقاب سلسلة من الضربات الجوية الأمريكية التي شنتها القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يومي الجمعة والأحد، ضد أهداف إيرانية في محافظة هرمزگان المطلة على مضيق هرمز، ردا على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن وناقلة نفط في المضيق.

      وكانت “سنتكوم” قد زعمت أن الضربات استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، ومنشآت تخزين الطائرات بدون طيار، وقدرات زرع الألغام، مؤكدة أن عبور السفن التجارية عبر المضيق لا يزال مستمرا.

      في المقابل، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها رصدت سفنا حاولت عبور ممرات غير قانونية جنوب مضيق هرمز، محذرة من أن “الممرات المحددة فقط هي الآمنة والمصرح بها للملاحة”. وشددت على أنه “في حال تنفيذ أي عملية بالتنسيق مع القوات الأمريكية، سيكون رد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حاسما”.

      ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه منطقة مضيق هرمز توترا متصاعدا، مع استمرار تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة البحرية، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

      المصدر: روسيا اليوم + وسائل اعلام ايرانية

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