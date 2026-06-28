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    هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مصدر عسكري: الانفجارات التي سمعت في سيريك ناجمة عن إصابة برج اتصالات في طاهروي بعدة مقذوفات

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