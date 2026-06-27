السبت   
   27 06 2026   
   12 محرم 1448   
   بيروت 21:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    نتنياهو: أشكر حكومة لبنان على “الاتفاق”

    قال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إن: إسرائيل ولبنان توصلا إلى إطار اتفاق يمكّن من إنهاء الصراع بينهما”،بحسب تعبيره. مشيرًا إلى أن الطرفين اتفقا على منطقتين أمنيتين لتجربة العمل على نزع سلاح حزب الله.

    وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل على تدمير البنى التحتية للحزب في جنوب لبنان، مؤكدًا أن “هناك عملًا كثيرًا لم يُنجز بعد”، وأن إسرائيل ستدخل لبنان وتعمل فيه بقوة متى تطلب الأمر ذلك.

    كما شكر نتنياهو الحكومة اللبنانية على الاتفاق، معتبرًا أن توقيعها عليه يعني عمليًا توجيه رسالة إلى حزب الله بـ”الخروج من لبنان”بحسب وصفه.

    من جهته، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاتفاق بأنه “خطأ فادح”، معلنًا أنه طلب من نتنياهو إجراء تصويت عليه داخل مجلس الوزراء.

    المصدر: مواقع

    مواضيع ذات صلة

    معاريف: نتنياهو قاد كيان الاحتلال إلى العزلة وعزّز مكانة إيران

    معاريف: نتنياهو قاد كيان الاحتلال إلى العزلة وعزّز مكانة إيران

    إعلام العدو: تصريحات نتنياهو وكاتس عن “حرية العمل المطلقة” في لبنان تتناقض مع واقع الميدان

    إعلام العدو: تصريحات نتنياهو وكاتس عن “حرية العمل المطلقة” في لبنان تتناقض مع واقع الميدان

    قطر: الحوار مع إيران ضرورة للاستقرار ونتنياهو يتحمل مسؤولية التصعيد في المنطقة

    قطر: الحوار مع إيران ضرورة للاستقرار ونتنياهو يتحمل مسؤولية التصعيد في المنطقة