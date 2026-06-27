نتنياهو: أشكر حكومة لبنان على “الاتفاق”

قال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إن: إسرائيل ولبنان توصلا إلى إطار اتفاق يمكّن من إنهاء الصراع بينهما”،بحسب تعبيره. مشيرًا إلى أن الطرفين اتفقا على منطقتين أمنيتين لتجربة العمل على نزع سلاح حزب الله.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل على تدمير البنى التحتية للحزب في جنوب لبنان، مؤكدًا أن “هناك عملًا كثيرًا لم يُنجز بعد”، وأن إسرائيل ستدخل لبنان وتعمل فيه بقوة متى تطلب الأمر ذلك.

كما شكر نتنياهو الحكومة اللبنانية على الاتفاق، معتبرًا أن توقيعها عليه يعني عمليًا توجيه رسالة إلى حزب الله بـ”الخروج من لبنان”بحسب وصفه.

من جهته، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاتفاق بأنه “خطأ فادح”، معلنًا أنه طلب من نتنياهو إجراء تصويت عليه داخل مجلس الوزراء.

المصدر: مواقع