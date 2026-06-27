السبت   
   27 06 2026   
   12 محرم 1448   
   بيروت 21:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نتنياهو: الحكومة اللبنانية اظهرت الشجاعة في الاتفاق وهذه ضربة استراتيجية لحزب الله وايران

      مواضيع ذات صلة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 27-06-2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 27-06-2026

      نتنياهو: أشكر حكومة لبنان على “الاتفاق”

      نتنياهو: أشكر حكومة لبنان على “الاتفاق”

      نتنياهو: لدينا حرية العمل لاحباط التهديدات في لبنان

      نتنياهو: لدينا حرية العمل لاحباط التهديدات في لبنان