الشيخ قاسم: لم يكن وقف إطلاق النار ليحصل لولا التضحيات العظيمة للمقاومين وأهلهم والشعب اللبناني وسنحافظ على أمانة الشهداء والجرحى والأسرى وتضحيات أهل الأرض ونستمر كمقاومة في الميدان لدحر الاحتلال