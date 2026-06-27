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   12 محرم 1448   
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    الشيخ قاسم: لم يكن وقف إطلاق النار ليحصل لولا التضحيات العظيمة للمقاومين وأهلهم والشعب اللبناني وسنحافظ على أمانة الشهداء والجرحى والأسرى وتضحيات أهل الأرض ونستمر كمقاومة في الميدان لدحر الاحتلال

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