الشيخ قاسم: اتفاق الإطار في واشنطن مذلةٌ وعارٌ وتنازلٌ عن السيادة وهذا الاتفاق منعدم الوجود ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية