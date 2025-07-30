الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 02:54
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    أ.ف.ب عن الجيش الأوكراني: مقتل 3 عسكريين وإصابة 18 في هجوم روسي على معسكر تدريب