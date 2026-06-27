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    وزارة الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “ميغ-29” في مطار فوزنيسينسك بمقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا

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