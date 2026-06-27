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رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق: استقلال القضاء يمثل الركيزة الأساسية للدولة والقضاء العراقي يؤدي عمله بعيداً عن أي تأثير أو تدخل
27-06-2026 14:08 مساءً
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