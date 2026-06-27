كوريا الجنوبية ترسل مقاتلات بعد دخول أكثر من عشر طائرات صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي

أعلنت كوريا الجنوبية، السبت، أن دخول أكثر من عشر طائرات حربية صينية وروسية إلى منطقة تحديد هوية دفاعها الجوي دفعها إلى إرسال مقاتلات إلى الأجواء كإجراء احترازي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في سيول بأن الطائرات الصينية والروسية دخلت ثم غادرت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية (كاديز) فوق بحر الشرق وبحر الجنوب.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن “الجيش الكوري الجنوبي رصد الطائرات الصينية والروسية قبل دخولها المنطقة، ونشر مقاتلات تابعة لسلاح الجو استعدادًا لأي طارئ”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكد البيان أن الطائرات الصينية والروسية لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

ولا تُعد منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي مجالًا جويًا سياديًا، لكنها منطقة عازلة يُتوقع عمومًا من الطائرات العسكرية إخطار الدولة المعنية قبل دخولها، رغم أن هذا الإخطار ليس مطلوبًا قانونًا.

ولم تصدر الصين وروسيا أي تعليق على الحادث.

وكانت كوريا الجنوبية واليابان قد احتجتا بشدة عندما دخلت تسع طائرات عسكرية صينية وروسية منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية (كاديز) في كانون الأول/ديسمبر 2025، في حادث مماثل.

وقدمت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية احتجاجًا إلى بكين وموسكو على ذلك الحادث، فيما أعربت اليابان عن “قلقها البالغ” إزاء أمنها القومي.

وأوضحت الصين وروسيا أن تلك الطلعات الجوية جاءت في إطار دورية مشتركة فوق بحر الشرق وغرب المحيط الهادئ.

المصدر: أ.ف.ب.